200 ريال غرامة للمخالفين.. ” #مكافحة_التبغ” تطالب بتطبيق نظام #مكافحة_التدخين

وجهت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، اليوم الأحد، خطاباً إلى اتحاد الغرف التجارية، تطالب فيه بتطبيق نظام مكافحة التدخين في الأماكن العامة، وتوقيع عقوبات على المخالفين.

وأشارت اللجنة في خطابها إلـى نـظام مكافحة التدخين الصـادر، ومـا جاء في مادته السابعة وكذلـك المـادة الرابعة عشـرة مـن منـع التدخين في الأماكـن العامـة وإيقـاع مخالفـة بقيمـة 200 ريال على غير الملتزمين.

وأكد التوجيه ضرورة تطبيـق نظام مكافحة التدخين بالمجمعات والمراكـز والمحـلات التجاريـة (سـواء كانـت مغلقـة أو مفتوحـة)، والتوعيـة بالنظـام مـن خـلال اللافتات التحذيرية المتضمنة التوعية بمنع التدخين، وكذلـك قيمـة المخالفـة وإبرازها في الساحات والممرات وكذلـك ضبط المخالفات من خـلال رجـال الأمـن والسلامة التابعين للمنشأة.