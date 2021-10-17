ترى بتلسكوب مصغّر.. فلكية جدة ترصد انتهاء الحركة التراجعية للمشتري

أفاد المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، بأن سماء السعودية والوطن العربي تشهد غدا الاثنين انتهاء حركة المشتري التراجعية، إلى الخلف نحو الغرب في قبة السماء.

وأضاف “أبو زاهرة”، في بيان، أن “حركة المشتري سوف تثبت ظاهريا أمام النجوم عند الساعة 08:13 صباحا بتوقيت السعودية (05:13 صباحا بتوقيت غرينتش) مع بداية استعادة حركته المعتادة تدريجيا نحو الشرق أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج”.

والحركة التراجعية مجرد وهم بصري فقط فالكوكب لم يتوقف ولم يتحرك تراجعيا نحو الغرب فالمشتري مثل كل الكواكب الخارجية دائماً يتحرك نحو الشرق في مداره حول الشمس. ولكن وكما يشاهد من الأرض فإن كل تلك الكواكب تقضي جزء من الوقت كل سنه تتحرك نحو الغرب بالنسبة للنجوم .

وأوضح “أبو زاهرة” أن “كوكب المشتري دخل في الحركة التراجعية في 20 يونيو 2021، وتوقفت حركته المعتادة ظاهريا باتجاه الشرق”. مضيفا أن “هذه الحركة ناتجة عن حركة الأرض حول الشمس، والكواكب تتحرك دائماً في نفس الاتجاه ولا تتحرك إلى الخلف تراجعيا”.

واستطرد: “الذي يحدث أثناء حركة الأرض في مدارها الصغير حول الشمس تعبر بجانب أحد تلك الكواكب الخارجية عندها يظهر لنا من الأرض “فقط” بأن الكوكب بدأ يتحرك إلى الخلف في مداره بالنسبة للنجوم لعدة أشهر”.

ويمكن رصد كوكب المشتري في الوقت الحالي بعد بداية الليل باتجاه الأفق الجنوبي حيث يظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة بيضاء براقة ويلاحظ إلى يمينه كوكب زحل كنقطة ذهبية خافته للعين المجردة. كما يمكن رؤية قرص الكوكب وأقماره الأربعة الكبيرة من خلال منظار ثنائي العينية مثبت على حامل لمنع اهتزاز الصورة ، ولرؤية أفضل يجب استخدام تلسكوب صغير.