أبطال آسيا: بوهانغ ستيلرز الكوري يتأهل لنصف النهائي

تأهل فريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على ناغويا غرامبوس الياباني 3/ صفر، في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن الدور ربع النهائي.

وسجل أهداف بوهانغ ستيلرز، ليم سانغ هيوب “الهدفين الأول والثالث” في الدقيقتين 53 و90، فيما سجل لي سيونغ مو الهدف الثاني في الدقيقة 70.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن الدور ربع النهائي في منطقة الشرق اليوم أيضاً، جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي مع مواطنه أولسان هيونداي (حامل اللقب).

وتقام مباراة قبل نهائي البطولة (نهائي الشرق) يوم الأربعاء المقبل، فيما تقام المباراة النهائية للبطولة الآسيوية في 23 نوفمبر

بالرياض.

وكان النصر والهلال السعوديان قد تأهلا إلى الدور نصف النهائي، بعد فوز النصر على الوحدة الإماراتي 5/ 1، والهلال على بيرسيبوليس الإيراني 3/ صفر، في مباراتي الدور ربع النهائي في منطقة الغرب.