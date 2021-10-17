المملكة تطالب أوبر وكريم بدفع مائة مليون دولار

أفادت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة ، بأن المملكة تطالب شركتي”أوبر” و”كريم” بدفع فاتورة ضرائب مجمعة تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار.

وترتبط هذه المطالبات بنزاع حول كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مدى السنوات القليلة الماضية من قبل شركات “اقتصاد المشاركة”، وتتضمن أيضا عقوبات كبيرة للتأخر في السداد، بحسب المصادر.

وقالت المصادر، إن العديد من الشركات تحاول التفاوض مع هيئة الزكاة والضرائب والجمارك في المملكة فيما رفضت الشركتان التعليق على التقارير.

يذكر أن هناك نقاشا عالميا حول كيفية فرض الضرائب على أنشطة اقتصاد المشاركة، مثل “أوبر” و”إير بي إن بي” و”تاسك رابيت”، والتي تعتمد على السائقين الذين يعملون لحسابهم الخاص أو شركات النقل أو المضيفين، ممن يقعون خارج الحدود الضريبية.

ونظرت المملكة المتحدة أيضا في تشديد القواعد الضريبية على أنشطة الاقتصاد التشاركي. لكن التكاليف غير المتوقعة قد تثير مخاوف المستثمرين في وقت تحاول فيه المملكة جذب الشركات متعددة الجنسيات وتعزيز الاستثمار الأجنبي، بحسب التقرير.