إلغاء التباعد والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في المراكز والصالات الرياضية

أصدرت وزارة الرياضة اليوم الأحد التعليمات الخاصة بالصالات والمراكز الرياضية، بعد قرار تخفيف قيود كورونا الاحترازية.

وكانت أبرز التعليمات الجديدة على النحو التالي:

-إلغاء التباعد بين الأفراد والأجهزة والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية للمنشأة مع الحرص على لبس الكمامة ما عدا عند ممارسة الرياضة.

-عدم السماح بالدخول للمشتركين الذين لا يرتدون الكمامات أو توفيرها لهم.

-إلزام العاملين بلبس الكمامات عند التواجد داخل الصالات والمراكز الرياضية

-عدم تمكين أي شخص من العاملين في حال كان لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا من العمل أو دخول المنشأة.