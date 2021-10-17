قطار الحرمين: لا صحة للمعلومات المتداولة التي تشير إلى توقف الرحلات لمدة يومين بسبب خلل كهربائي

أكد قطار الحرمين، أنه لا صحة للمعلومات المتداولة التي تشير إلى توقف الرحلات لمدة يومين بسبب خلل كهربائي، مشيرًا إلى أن جميع الرحلات المجدولة تعمل وفق المقرر لها.

وجاء نص البيان:

وتود شركة مشروع القطار السعودي الإسباني SSTPC ( المشغلة لقطار الحرمين السريع) أن توضح لعملائها ولعموم الجمهور الكريم، أن رحلات قطار الحرمين السريع المنطلقة من المدينة المنورة يوم أمس السبت، تأثرت جراء عطل فني كهربائي أدى إلى توقف الرحلات من الساعة السابعة صباحا وتم استئنافها عند الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم.

وتؤكد الشركة حرصها والتزامها التاح بخدمة عملائها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مبينة أن إجراءات تعويض المسافرين للرحلات المتأثرة يجري التعامل معها حاليا بشكل آلي وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لاسترجاع التذاكر للحالات المشابهة.

من جانب آخر، تود شركة مشروع القطار السعودي الاسباني SSTPC أن تؤكد عدم صحة المعلومات المتداولة والمنشورة في الصحف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى توقف الرحلات لمدة يومين بسبب خلل كهربائي.

وتنفي الشركة صحة ذلك، داعية الجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية، مؤكدة بأن جميع الرحلات المجدولة تعمل وفق المقرر لها وبما يلبي تطلعات عملائها.