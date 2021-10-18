لسبب خطير.. إغلاق 60% من شبكة مترو أنفاق واشنطن

أمرت السلطات هيئة النقل بمنطقة واشنطن العاصمة بوقف استخدام ما يقرب من 60% من أسطول السكك الحديدية اليوم الإثنين، بعد أن وجد تحقيق في السلامة عيوباً مشابهة لمشكلة أدت إلى خروج قطار عن مساره في الآونة الأخيرة.

وقالت شبكة مترو الأنفاق التي تخدم واشنطن العاصمة، ومناطق من ماريلاند، وفرجينيا إنه دون هذه العربات “ستشغل نحو 40 قطاراً الإثنين، وتقدم نمطاً أساسياً للخدمة على جميع خطوط القطارات التي تغادر كل 30 دقيقة تقريباً”.

وقد يؤدي هذا الجدول الزمني إلى بعض التأخير الكبير للركاب في ساعة الذروة.

ودفع إلى التعليق تحقيق متواصل للمجلس الوطني لسلامة النقل بعد خروج قطار عن مساره في 12 أكتوبر.

وقالت لجنة السلامة في قطارات مترو واشنطن، إنها أمرت يوم الأحد باستبعاد بعض القطارات من الخدمة، في موعد أقصاه الخامسة من صباح الإثنين، بعد أن أشار المجلس الوطني لسلامة النقل إلى مخاوف على السلامة، بسبب التباعد بين العجلات على محاور هذه القطارات.