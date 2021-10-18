في قضية سيارات.. السجن 10 أعوام لرئيس الوزراء الجزائري السابق

أيدت محكمة جزائرية الأحد سجن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى 10 أعوام مع النفاذ في قضية تركيب واستيراد السيارات “سوفاك”.

وقضت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة الجزائر، بتأييد الدعوى المدنية في القضية المحكوم فيها على رجل الأعمال مراد عولمي بالسجن 10 أعوام سجنا نافذا، إلى جانب شقيقه حيدر المحكوم بـ5 أعوام، إضافة إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي المدان بالسجن عامين منها عاماً غير نافذ.

وتعتبر أحكام غرفة الاستئناف نهائية قابلة للتنفيذ حكماً، وغرامة، ومصادرة.

وقبلت المحكمة العليا الطعون التي قدمتها بعض الأطراف فقط، من بينهم المتهمون الذين استفادوا من الحكم بالبراءة، والأطراف المدنية المتمثلة في الوكيل القضائي للخزينة العمومية.

وكان مجلس قضاء الجزائر أصدر أحكامه ضد المتهمين في 21 أكتوبر 2020.