مقتل ضابط الحرس الثوري في اشتباكات مسلحة وسط #إيران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الإثنين، سقوط طائرة دون طيار للحرس الثوري قرب مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزكان بقرب حوض بناء السفن في الخليج العربي جنوب البلاد.

ونقل موقع Inews24 الإسرائيلي، عن قناة “در تي في” الإيرانية المعارضة أن الطائرة انطلقت من القاعدة الجوية للجيش الإيراني في بندر عباس وسقطت بعد ذلك بالقرب من منطقة كلجين على بعد 37 كم من بندر عباس بالقرب من حوض بناء السفن في الخليج العربي.

وحسب القناة الإيرانية، أصدرت قيادة القوات الجوية والحرس الثوري، قراراً بمنع وسائل الإعلام المحلية من نشر أي أنباء عن الحادثة وتحطم الطائرة.

ومن جهة أخرى، نقل الموقع مقتل الضابط من الحرس الثوري من قوات فيلق روح الله، في محافظة مركزي وسط إيران، مهدي مكرمي”في اشتباكات مسلحة مع مجموعة كانت تريد مهاجمة ثكنة عسكرية للحرس الثوري بمدينة خمين” وفق وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.

وتتولى قوات فيلق روح الله في الحرس الثوري توفير الأمن بمحافظة مركزي وعاصمتها مدينة آراك في وسط البلاد.