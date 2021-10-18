ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 186.5 ريال

سجلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، عقب تراجع في الأيام السابقة، وسط ترقب لأسعار المعدن النفيس بالأسواق العالمية.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 صباح تعاملات اليوم الإثنين في السعودية، إلى نحو 213.16 ريالا (56.84 دولارا).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، ارتفاعاً إلى مستوى 186.51 ريالا (49.74 دولارا).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية صباح الاثنين، إلى نحو 159.87 ريالا (42.63 دولارا).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، ارتفاعاً إلى مستوى 124.34 ريالا (33.16 دولارا).