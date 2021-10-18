إصابات #كورونا حول العالم تتجاوز 241.5 مليون حالة

كشفت أحدث الإحصائيات عن ارتفاع المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 241 مليونا و476 ألفا و174 شخصا، حتى الساعة السابعة من صباح الإثنين، 18 أكتوبر/تشرين الأول، بتوقيت جرينتش.

وارتفع العدد الإجمالي للمتوفين جرّاء الإصابة بكوفيد-19 إلى 4 ملايين و914 ألفا و159 حالة، فيما تعافى 218 مليونا و718 ألفا و840 مريضاً، وفقاً لإحصاءات موقع “وورلد ميترز”.

سجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 13596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و166 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 34 مليونًا، و81 ألفًا و315 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 452 ألفًا و290 وفاة، مشيرةً إلى تماثل 19582 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين 33 مليونًا و 439 ألفًا و331 حالة.

أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين بأن البر الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد.

وسجل البر الرئيسي الصيني حتى الآن 96546 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 بعد عدم تسجيل وفيات جديدة.