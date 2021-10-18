“موقع قصة عشق” دليلك لمشاهدة أفضل المسلسلات التركية

يعاني بعض الأشخاص عشاق الدراما التركية من إيجاد المواقع الإلكترونية والمنصات التي تساعدهم على الوصول إلى المسلسل التركي المفضل لديهم خاصةً بسبب كثيرة تلك المواقع العربية التي تخصصت خلال الآونة الأخيرة في تقديم الأعمال الفنية التي يجري تصويرها في تركيا.

في الوقت الذي قامت فيه بعض المواقع بفرض الإعلانات المزعجة خلال مشاهدتك حلقات المسلسل، بالإضافة لوجود مواقع أخرى يتعطل خلالها عرض الحلقات في المنتصف ويصبح الشخص غير قادر على استكمال ما بدأ مشاهدته من الحلقة.

كل هذه الأمور وأكثر أدت إلى إزعاج المتابعين قبل أن يظهر على الساحة الإلكترونية موقع قصة عشق ذلك الموقع الإلكتروني الذي أحدث ضجة كبيرة للغاية ونجح في أن ينتشر بسرعة خيالية بين جميع الأشخاص عشاق الدراما التركية ليس فقط في الوطن العربي فحسب بل في شتى أرجاء وبقاع الكرة الأرضية.

مميزات موقع قصة عشق esheek.cam

يأتي الموقع كما سبق وأن ذكرنا أعلاه بالكثير من المميزات التي جعلته قادر على منافسة كبرى المواقع الإلكترونية التي تقدم الدراما التركية وبات الواجهة الأولى للجمهور العربي في شتى بقاع الأرض, ومن بين المميزات التي يأتي بها الموقع ما يلي :-

الجودة

أولى المميزات التي يأتي بها الموقع جودة المحتوى المقدم حيث تبدأ من 144 حتى 1080 HD.

الترجمة

الميزة الثانية التي يأتي بها موقع قصة عشق ترجمة جميع الاعمال التركية التي يتم عرضها إلى اللغة العربية حتى يسهل على المشاهد الكريم متابعتها دون عناء وشقاء.

الواجهة البسيطة

يتميز الموقع بواجهة بسيطة للغاية الأمر الذي يناسب جميع الفئات العمرية من أجل التعامل معه ولا يحتاج إلى أي خبرة مسبقة في مواقع المسلسلات أو تعقيدات تذكر.

عدم المبالغة بعرض الإعلانات

لا يقوم الموقع باتباع السياسات الخاصة بالمواقع الأخرى الخاصة بالإعلانات حيث لا يقوم بعرض الكثير منها أثناء نقل الحلقات حتى لا يشعر المشاهد بأي من أنواع الملل المختلفة.

سبب حجب موقع قصة عشق في السعودية

تعرض موقع قصة عشق خلال الفترة الماضية إلى الحجب بواسطة بعض الحكومات في الدول العربية ومن بينها المملكة العربية السعودية ما أدى إلى إحباط بعض المشاهدين المغرمين بمشاهدة المسلسلات التركية.

ودعا حجب الموقع في السعودية إلى التساؤل حول الأسباب التي دفعت الحكومة إلى القيام بذلك وتبين في الأخير أنه بسبب إنتهاك ما يسمى بحقوق الملكية بسبب عدم قدرة الموقع على توقيع إتفاقيات التراخيص من الشركات المنتجة.

قبل أن تخرج بعض المصادر الصحفية لتؤكد أن سبب الإيقاف جاء بسبب بعض القضايا السياسية المتوترة بين المملكة العربية السعودية وتركيا الأمر الذي إستدعى حظر الموقع في البلاد.

المسلسلات التركية الصيفية على موقع قصة عشق

يقدم المسلسل بين الحين والآخر باقة من المسلسلات التركية الصيفية والتي تتوفر على الإثارة والتشويق ما جعل قصة عشق يتصدر ترتيب المواقع التي تهتم بنقل الدراما في تركيا.

ومن أبرز المسلسلات التي قام الموقع بعرضها وحققت نجاحات باهرة ما يلي :-

مسلسل بربروس

واحد من أكثر المسلسلات التركية شهرة حيث نجح منذ عرض الحلقة الأولى له والتي تم إذاعتها في شهر سبتمبر من العام الجاري 2021 في أن يجذب أنظار المشاهدة وبل تخطت نسبة مشاهدته أرقام قياسية بالجملة فيما يخص عدد المشاهدات.

يتناول مسلسل البربروس قصة واحد من أعظم القباطنة الأتراك خير الدين بربوس ذلك البحار الذي شهد فترة حكم الدولة العثمانية ويعد من أبرز رجال السلطان سليم الأول في الوقت الذي نجح فيه أن يكون المسؤول الأبرز عن منطقة البحر الأبيض المتوسط.

إستطاع البحار خير الدين بربروس أن يحقق نجاحات تحاكى بها الجميع في البحار وذلك عن طريق التحالف الذي دار بينه وبين شقيقه عروج بربروس والذي كان يقف إلى جواره في جميع الحروب والانتصارات.

مسلسل لعبة الحظ

تدور أحداث مسلسل لعبة الحظ حول أدا والتي تلعب الفنانة جيمري بايسال شخصيتها تلك الفتاة التي تبلغ من العمر عشرين عامًا دائمًا ما تعتقد أنها في حالة عدم قدرتها على الإرتباط بحبها الأول فإنها لن تكون سعيدة.

وتبرر أدا تفكيرها بأن النساء من جيرانها وأصدقائها لم يتزوجوا عقب فقدان الحب الأول وفشل تلك العلاقة لذلك تسعى إلى النجاح في حبها الأول حتى لا تكون نهايتها مثل نهايتهن لتبدأ مغامراتها في المسلسل.

جلب المسلسل منذ عرض الحلقات الأولى له أنظار الكثير من الأشخاص عشاق الدراما التركية ونجح في تحطيم أرقام قياسية بالجملة فيما يخص نسب المشاهدة.

مسلسل المؤسس عثمان

المؤسس عثمان ذلك المسلسل التركي الشهري والذي نجح في الحصول على إعجاب ملايين المشاهدين في الوطن العربي وهو الذي يقص الفترة الزمنية الخاصة بالمحارب الشهير عثمان الأول أثناء فترة الحكم العثماني.

ويتناول مسلسل المؤسس عثمان أيضًا إستكمال المسيرة الخالدة التي تركها والده المحارب أرطغرل وذلك بسبب قوته وشجاعته الكبيرة التي أدت إلى تأهيله من أجل تولي حكم الكثير من الدول المجاورة.

مسلسل حكاية جزيرة

آخر المسلسلات التي وفرها الموقع مسلسل حكاية جزيرة والذي تدور أحداثه حول معاناة الشعب التركي في إحدى الجزر حيث دائمًا ما يتعرضون إلى الإضطهاد والظلم بواسطة الروم وتجري أحداثه في ستينيات القرن الماضي.

يصور المسلسل المعاناة والخسائر التي تكبدها بعض الأتراك في جزر قبرص ومحاولة بعض الأفراد إلى تهجير شعبه من تلك الجزيرة للبعد عن بطش الروم ويمثل ذلك المسلسل جزء كبير من التاريخ التركي الكبير.

في الأخير إنتهينا في مقالنا من تقديم أبرز صورة مكتملة حول موقع قصة عشق الذي يعد من أفضل المواقع التي تنقل الدراما التركية مع المميزات التي يأتي بها وكذلك أحدث المسلسلات التي سبق وأن قدمها مؤخرًا.