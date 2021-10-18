‏العلاقة بين الملكي المصري الزمالك والملكي الأسباني ريال مدريد

يرتبط نادي الزمالك بتاريخ وسمات مشتركة مع نادي ريال مدريد الإسباني إذ يعد اللقب الجماهيري التاريخي لكلا الناديين هو النادي الملكي على الرغم من ابتعاد ثقافة المجتمعات عن بعضها البعض، فنادي الزمالك تم تأسيسه في القاهرة قبل أكثر من 100 عام، وقبله بعدة سنوات تم تأسيس نادي ريال مدريد في إسبانيا إذ يمتلكا تاريخ كبير للغاية وسط ذلك الزخم الكروي الكبير بسبب البطولات الكبيرة التي حققها كل فريق في تاريخه، سواء نادي الزمالك الذي حقق لقب الدوري المصري 13 مرة كثاني أكثر الأندية تحقيقاً للبطولة في مصر، كما يعد ريال مدريد هو أكثر الأندية الإسبانية تحقيقاً للقب الدوري الإسباني برصيد 34 بطولة.

علاقة الزمالك وريال مدريد

ويتشابه نادي الزمالك مع ريال مدريد في الكثير من الأمور، فبداية من تاريخ التأسيس فقد تم تأسيس نادي ريال مدريد عام 1902 وذلك قبل قرابة الـ119 عام تقريباً فيما تم تأسيس نادي الزمالك تحت اسم نادي المختلط عام 1911 أي قبل 110 عام تقريباً، ويلقب الزمالك بالنادي الملكي فقد تم إضافة الصفة الملكية للنادي عقب تبني الملك فاروق ملك مصر السابق النادي، ودعى إلى تسميته باسم نادي فاروق ومنذ ذلك الوقت يتم إطلاق لقب النادي الملكي على نادي الزمالك حتى بعد تغيير إسمه، كما يلقب نادي ريال مدريد بالنادي الملكي نظراً لإقترابه من العائلة المالكة في إسبانية إذ يحظى شعار الريال بالتاج الملكي منذ تأسيسه.

نادي الزمالك

كما تم تأسيس نادي الزمالك كأحد أقطاب الكرة المصرية وأحد أبرز الأندية في العاصمة القاهرة، وهو الحال نفسه بالنسبة لنادي ريال مدريد الذي يعد القطب الأبرز في الكرة الإسبانية، وذلك بتأسيسه في العاصمة الإسبانية مدريد، ويعد الناديين أطراف رئيسية في مباراة القمة في كللا البلدين، إذ تعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة هي كلاسيكو الكرة الإسبانية بل وأحد أبرز المباريات على مستوى العالم بالنسبة لمباريات الأندية، والحال لا يختلف كثيراً بالنسبة لمباراة الأهلي والزمالك والتي تعد بمثابة كلاسيكو وقمة الكرة المصرية وإحدى أبرز المباريات في تاريخ الكرة على مستوى العالم.

أخر أخبار كرة القدم

وبالنسبة للجماهير التي تتابع أخر أخبار كرة القدم بشكل مستمر فإن عندما يتم ذكر لقب النادي الملكي فإنه بالنسبة لهم لا يوجد سوى ناديين بهذا اللقب فإذا كان الحديث عن الدوري الإسباني فإنه سيكون ريال مدريد، أمام إذا كانت الأخبار تتناول الكرة المصرية فإن الحديث سيكون متعلقاً بنادي الزمالك.

ويمتلك الناديين التاريخيين ملعبين بأسماء أساطير كروية سطروا تاريخ النادي بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم على مستوى البطولات وكذلك الإدارة الرياضية، إذ يسمى ملعب ريال مدريد على اسم لاعبه ورئيسه السابق الراحل سنتياجو بيرنابيو، كما كان يسمى ملعب نادي الزمالك بمقر النادي في ميت عقبه باسم محمد حلمي زامورا لاعب النادي السابق ورئيسه التاريخي والذي يعد الأب الروحي بالنسبة لجميع المنتسبين لنادي الزمالك.

مباريات الزمالك وريال مدريد

وعلى صعيد المواجهات المشتركة فإن الناديين قد تقابلا بالفعل في مباريات ودية، إذ لعب نادي الزمالك أمام ريال مدريد في مواجهة على ملعب استاد القاهرة الدولي عام 1961 احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس نادي الزمالك، إذ استقبل النادي الإسباني دعوة رسمية من نظيره في مصر من أجل الحضور للقاهرة للاحتفال بذكرى تأسيس نادي الزمالك، وبالفعل لبى النادي الملكي الإسباني الدعوة بالقدوم إلى مصر ومواجهة الملكي المصري.

وفي نفس العام وبعد عدة أشهر لعب نادي ريال مدريد مع فريق مكون من نجوم الزمالك والأهلي مباراة ودية، كما كانت هناك مباراة شهيرة بين الأهلي وريال مدريد في عام 2001 بمناسبة تتويج النادي الأهلي بلقب نادي القرن الإسباني، فيما حصد ريال مدريد لقب نادي القرن الأوروبي، وفاز النادي الأهلي في ذلك الوقت بنتيجة هدف نظيف في مباراة تاريخية لا تنساها الجماهير المصرية وخاصة جماهير القلعة الحمراء.

تاريخ الزمالك وريال مدريد

وعلى صعيد البطولات فإن نادي الزمالك مثله مثل ريال مدريد لديه الكثير من البطولات الكبيرة على المستوى القاري والمستوى المحلي أيضاً، إذ بمتلك نادي الزمالك 13 لقب من الدوري المصري الممتاز كان آخرها موسم 2020-2021كما لدى الفريق الملكي 27 لقب من بطولة كأس مصر، بالإضافة إلى 4 ألقاب من بطولة كأس السوبر المصري، وعلى صعيد البطولات القارية فهناك 5 ألقاب من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولقب بكأس الكونفيدرالية، و4 ألقاب من السوبر المصري، وكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، والعديد من البطولات الإقليمية والمحلية التي خاضها النادي الملكي طوال تاريخه.

وبالنسبة لنادي ريال مدريد فإن الملكي الإسباني لديه بطولات كثيرة أيضاً وفي مقدمتها 34 لقب من بطولة الدوري الإسباني، و19 لقب ببطولة كأس ملك إسبانيا، و13 لقب تاريخي من بطولة دوري أبطال أوروبا كأكثر الأندية تحقيقاً للقب الأوروبي على مدار تاريخ البطولة، ويمتلك ريال مدريد 11 لقب من بطولة كأس السوبر الإسباني، و4 ألقاب من بطولة كأس السوبر الأوروبي، ولقبين من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 4 ألقاب من بطولة كأس العالم للأندية في شكلها الجديد، فضلاً عن العديد من الألقاب والبطولات المحلية والإقليمية على مدار التاريخ.