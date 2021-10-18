إنهاء إجراءات صرف 132 مليار ريال.. ” #المالية”: استلام 739 ألف أمر دفع بـ 664 مليار ريال

قالت “وزارة المالية”، إن إجمالي أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص بلغت 738.61 ألف أمر دفع بقيمة 664 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المصروف منها للقطاع العام بلغ 526.9 مليار ريال بنسبة 99%، فيما يجري صرف 2.3 مليار ريال.

وبينت أن المصروف للقطاع الخاص بلغ 131.9 مليار ريال وبنسبة 98% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة ويجري صرف 2.9 مليار ريال.

وذكرت أنه تم صرف 125.59 مليار ريال للقطاع الخاص خلال 15 يوما من تسلم أوامر الدفع، كما تم صرف 5.5 مليار ريال خلال 16 إلى 30 يوما، وتم صرف 799 مليون ريال خلال الفترة من 31 إلى 45 يوما.

وأشارت إلى وجود 56 أمر دفع غير مصروفة للقطاع الخاص بعد تجاوز 45 يوما بسبب إيقافها بموجب أحكام قضائية.