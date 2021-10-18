أعلى قمة فى 7 سنوات..#برنت يكسر مستوى الـ 86 دولارا #عاجل

ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى سبع سنوات ،وخام برنت أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، بفعل تصاعد مخاوف اتساع العجز فى السوق ، فى ظل تسارع مستويات الطلب العالمي ،بالتزامن مع امتناع تحالف أوبك بلس عن إقرار زيادة جديدة فى الإمدادات.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.5% إلى مستوي 83.71$ الأعلى منذ كانون الأول/أكتوبر 2014 ، من مستوى الافتتاح عند 82.47$، و سجل أدني مستوي عند 82.47$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.4% إلى مستوي 86.02$ للبرميل الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 84.84$ ، وسجل أدني مستوي عند 84.84$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.3% ،وصعد خام برنت بنسبة 1.0% ، ثالث مكسب يومي على التوالي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 3.25% ، فى ثامن مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ آذار/مارس 2015.

موجة الارتفاعات الأخيرة فى أسعار النفط ،تأتي بفعل تصاعد مخاوف نقص المعروض واتساع العجز فى السوق ، خاصة بعد قرار تحالف أوبك بلس الأخير ،الاحتفاظ بسياسة الإنتاج الحالية دون إقرار أي زيادات جديدة فى الإمدادات.

فى الوقت نفسه تتسارع مستويات الطلب العالمي على النفط ، خاصة مع تزايد وتيرة تحول استخدامات الوقود من الغاز إلى النفط، عقب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لمستويات قياسية جديدة.