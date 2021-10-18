فلكية جدة: ذروة «الجباريات 2021».. فجر الخميس  

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن زخة شهب الجباريات ستصل ذروة تساقطها هذه السنه من منتصف ليل الأربعاء 20 اكتوبر وخلال الساعات قبل شروق شمس الخميس 21 أكتوبر، وهذه السنه سيكون القمر في طور البدر ما يعني بأن نوره سوف يغمر السماء طوال الليل بالتزامن مع ذروة شهب الجباريات.

تعبر الكرة الأرضية في هذا الوقت من السنه خلال الأجسام النيزكية المنتشرة على طول مدار المذنب هالي مصدر هذه الشهب، والتي تضرب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على إرتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة شهب وليس لها تأثير على كوكبنا.

شهب الجباريات تنشط سنوياً خلال الفترة من 2 اكتوبر الى 7 نوفمبر وهي ليست من زخات الشهب القوية وهي غير معروفة بانتاجها لعواصف شهابية، فعادة من موقع مظلم في سنة يكون القمر غير موجود في سماء الليل وظروف جوية مثالية يمكن رؤية ما بين 10 الى 20 شهاب بالساعة عند ذروتها، ولكن خلال هذا العام 2021 من غير المحتمل رؤية العديد منها ، طبعا هناك دائما عنصر المفاجأة المحتملة عندما يتعلق الأمر بزخات الشهب لكن لا توجد توقعات برؤية الكثير من هذه الشهب بوجود القمر.

تُعرف شهب الجباريات بانها شهب سريعة للغاية حيث تندفع الى الغلاف الجوي بسرعة 66 كيلومتر بالثانية، وهذه الشهب تعتبر خافته لكنها تعوض ذلك الخفوت عن طريق انتاجها ذيول من الغاز المتأين يستمر لبضعة ثوان بعد اختفاء الشهاب نفسه ، وفي بعض الاحيان يمكن ان يكون الشهاب ساطعا بشكل استثنائي ويتفتت إلى أجزاء.

إن نقطة إشعاع شهب الجباريات توجد في إتجاه نجوم الجبار او الجوزاء والتي ترصد مرتفعه في السماء بالافق الجنوبي الشرقي عند منتصف الليل خلال شهر اكتوبر ومن هنا جاءت تسمية هذه الشهب.

تعتبر نجوم الجبار (الجوزاء) واحدة من أسهل المجموعات النجمية التي يمكن التعرف عليها حيث تضم ثلاثة نجوم على خط واحد متوسطة اللمعان تمثل حزام الجبار والمع نجم في السماء الشعرى يقع إلى الجنوب من نجوم الجبار.

ليس على الراصد النظر مباشرة نحو نجوم الجبار لرؤية الشهب التي يمكن ان تظهر من كل الاتجاهات في جميع انحاء السماء ولكن عند تتبع مسار الشهب سوف يلاحظ انها تنطلق من موقع شمال النجم منكب الجوزاء.

جدير بالذكر يتوقع أن المذنب هالي – مصدر شهب الجباريات – سيكون اقترابه التالي من الشمس (نقطة الحضيض) في يوليو 2061.