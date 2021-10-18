ولي العهد يوافق على نقل ملكية أرض وزارة الدفاع جنوب بيشة دعما لاستراتيجية تطوير عسير #عاجل

وافق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على نقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب مدينة بيشة التي تبلغ مساحتها 22,580,225 مترا مربعا لتكون أرضا حكومية تتحقق عليها أهداف استراتيجية تطوير عسير.

ووافقا لما أعلنته إمارة منطقة عسير، عبر حسابها على “تويتر”، اليوم، زف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، البشرى لأهالي بيشة بنقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب المحافظة لتكون أرضا حكومية، معلنا بدء العمل من فريق مختص لوضع منهج للتطوير المميز بمعايير عالمية تعزز جودة الحياة وتوفر فرص العمل، مراعية الانسجام ما بين الأصالة والحداثة.