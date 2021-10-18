أمانة جدة تكافح البيع العشوائي بمصادرة أكثر من 6 أطنان خضروات وفواكه

صادرت أمانة محافظة جدة خلال حملاتها الميدانية الأسبوع الماضي في نطاق بلدية الصفا الفرعية، أكثر من 6 أطنان من الخضروات والفواكه في إطار أعمال مكافحة البيع العشوائي، كما عالجت 244 من المشوهات البصرية، ورفع 132 من المخلفات، وذلك ضمن جهودها في مكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري.

وأوضحت الأمانة أن الحملات شملت زيارة 360 محلاً في أحياء النطاق, جرى خلالها إغلاق 31 منشأة مخالفة، وإشعار 211 موقعًا، كما شملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية، وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية.