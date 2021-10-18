ضبط 52 مخالفا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أنه تم القبض على 52 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وقالت إن القوات الخاصة للأمن البيئي، تمكنت من ضبط 14 مخالفا لرعيهم 855 رأسا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، و14 مخالفا لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في مدينة الرياض ومحافظة جدة، و8 مخالفين لقيامهم بالصيد المخالف في عدد من مناطق المملكة بحوزتهم 22 طائرا مصيدا و6 بنادق هوائية وشباك وأدوات للصيد وذخائر.

كما تم ضبط مخالفين لقيامهما بتشويه المعالم الطبيعية بالحفر وتجريف التربة في محافظة الخرمة، ومقيمين مخالفين لنظام البيئة يديران موقعا لبيع الحطب المحلي ضبط بحوزتهما 160 متر مكعب في مدينة الرياض.

وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام، مخالفين بحوزتهما كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع.