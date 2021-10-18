وزارة الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها ضمن رؤية المملكة

استعرضت وزارة الداخلية خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 في دبي، إنجازاتها ومبادراتها التحولية والتطويرية ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

وشارك مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الداخلية بورقة عمل بعنوان: ( وزارة الداخلية ضمن رؤية المملكة 2030، ) وذلك في مؤتمر رؤية القيادات على هامش أسبوع جيتكس، قدمها مدير مكتب الرؤية بالوزارة سلطان سعيد المطيري، حيث تناول جهود الوزارة في برنامج جودة الحياة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى إسهامات الوزارة ضمن رؤية المملكة 2030 منها تطوير الحكومة الإلكترونية وتعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين.

كما أبرزت الورقة تقدم المملكة في المؤشرات الدولية الأمنية، وإسهام وزارة الداخلية في عدد من المبادرات، وكذلك المشاريع المستقبلية للوزارة ضمن رؤية المملكة 2030.