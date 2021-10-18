افتتاح مركزي خريص والملف التابعين لقيادة أمن طريق الأحساء

بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وبإشراف من معالي المشرف العام على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، افتتح قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد بن أحمد الضبيب أمس، مركزي خريص والملف التابعين لقيادة أمن طريق الأحساء بالمنطقة الشرقية، لزيادة التغطية الأمنية على امتداد الطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية لمرتادي الطرق التي تربط بين محافظات ومناطق المملكة، وتحقيق المستهدفات التشغيلية للقوات الخاصة، بتقديم خدمات نوعية، أمنية وإنسانية، متميزة لجميع مرتاديها.