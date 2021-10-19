السودان: تصاعد وتيرة الأوضاع بصورة خطيرة وتحالف سودان العدالة يتوعد بإسقاط حكومة حمدوك

أكد تحالف سودان العدالة في بيان له أن الاعتصام القائم الآن في القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم لن ينفض إلا بعد سقوط حكومة عبد الله حمدوك.

وفي بيان تلقت “الوئام” نسخة منه أكد التحالف على أن المبررات التي تسوقها مجموعة الاربعة لإستمرارهم في إختطاف الثورة لن تتحقق عبر انتهاكاتهم الصارخة المتكررة لالتزاماتها بالوثيقة الدستورية وإنما بالتزامها التام بمطالب وإرادة الشعب وإبدائها لإرادتها السياسية الجادة تجاه السلام الحقيقي.

وجدد تحالف سودان العدالة “تسع” كامل تضامنه مع قوي الحرية والتغيير مجموعة الإصلاح والوفاق الوطني التي وقعت علي ميثاق الوفاق الوطني والعودة لمنصة التأسيس .

كما وأشاد بكافة المساعي التي ترمي لتأسيس وفاق وطني شامل وفي هذا الصدد يجدد التحالف موقفه الثابت والمبدئي بتبنيه الحل التوافقي في إطار التسوية السياسية الشاملة.

وأكد التحالف في هذا السياق على أن الوقت قد حان لكافة القوي السياسية لكي تتخذ جملة من القرارات الشرعية ذات الصلة بما في ذلك اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير فاعلة تكفل تحقيق الوفاق الوطني الشامل وتستكمل هياكل الإنتقال وإلغاء لجنة التفكيك والإستعاضة عنها بمفوضية محاربة الفساد والعمل علي تأسيس الهياكل العدلية.

كما رحب بالتوقيع علي ميثاق الوفاق الوطني ويأمل أن توجد آلية تعمل علي التواصل مع القوي السياسية غير الموقعة علي الميثاق لخلق تفاهمات تفضي لوفاق وطني شامل.

وأعلن التحالف دعمه للدور الهام الذي تلعبه مجموعة الإصلاح والوفاق الوطني لتقويم إنحرافات الثورة والعودة بها لمنصة التاسيس.

ويدعو إلي مزيدا من الضغوط لإزالة كافة العراقيل التي وضعتها مجموعة الأربعة لعدم إستكمال هياكل الثورة ونشدد في هذا السياق كأولوية ملحة على ما يلي:

أولا: إسقاط حكومة دكتور حمدوك بوصفها فاقدة للشرعية.

ثانيا: تشكيل حكومة كفاءات وطنية والعمل على تشكيل المجلس التشريعي بمشاركة كافة القوي السياسية والمحكمة الدستورية وتأسيس المؤسسات العدلية اتساقا مع الوثيقة الدستورية.

ثالثا: الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين او تقديمهم لمحاكمات عادلة.

رابعا: يرفض التحالف كافة أشكال الإنقلابات العسكرية والدكتاتورية المدنية وكما يرفض الإقصاء الممنهج الذي تمارسه قوي الحرية والتغيير (مجموعة الأربعة).

خامسا: يؤكد التحالف على مواصلة العمل المشترك مع كافة القوي السياسية والحادبين علي مصلحة الوطن ويدعم الاعتصام ويؤكد على سلميته.

واكد في ختام بيانه على أن الوقت قد حان لأهمية تحقيق التسوية السياسية العادلة والشاملة المفضية الي وفاق وطني يعزز ويقوي من ترتيبات الإنتقال ويقود إلي إنتخابات حرة ونزيهة.