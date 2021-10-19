الأقمار الصناعية تدخل على الخط.. إسرائيل ترصد 1.5 مليار دولار لاستهداف نووي إيران

وافقت الحكومة الإسرائيلية، على ميزانية بـ 1.5 مليار دولار لتعزيز قدراتها على استهداف البرنامج النووي الإيراني.

ونقل موقع الحرة نقلاً عن “تايمز أوف إسرائيل”، أن الأموال ستوجه نحو الطائرات، وجمع المعلومات الاستخبارية، ربما باستخدام الأقمار الصناعية” بين خيارات أخرى.

وهددت إسرائيل، التي لم توقع الاتفاق النووي الإيراني في 2015 مراراً ببذل ما في وسعها لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وتعتبر إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط وتشير التقديرات إلى امتلاكها ما يصل إلى 300 رأس نووي، غير أنها تنفي ذلك.