مستثمرو أنابيب نفط #أرامكو يعتزمون إصدار #سندات بـ 4.5 مليار دولار

تعتزم مجموعة من المستثمرين في خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية، طرح سندات بمليارات الدولارات في أقرب وقت هذا الأسبوع، وفقًا لما نقلته “بلومبرغ” عن أشخاص مطلعين على الأمر.

قال ثلاثة مصادر إن الكونسورتيوم، الذي تقوده شركة إي آي جي ومقرها واشنطن، قد يجمع ما لا يقل عن 4.5 مليار دولار.

وأضافت المصادر أن سيتي جروب وجيه بي مورجان سيكونان من بين البنوك التي تدير عملية الطرح. وسيتم استخدام الدين لإعادة تمويل قرض بنحو 10.5 مليار دولار تم الحصول عليه لتمويل الاستثمار في خط الأنابيب.

يعد صندوق طريق الحرير الصيني وصندوق الثروة السيادية في أبوظبي شركة مبادلة للاستثمار، جزءًا من الكونسورتيوم، الذي دفع 12.4 مليار دولار مقابل حصة 49% في شركة تابعة لـ”أرامكو” لديها حقوق تأجير خطوط الأنابيب. وقد تم الانتهاء من الصفقة في يونيو.

تمتلك شركة أرامكو لأنابيب النفط حقوقًا لمدة 25 عامًا من مدفوعات التعريفة الجمركية للتدفقات عبر شبكة عملاق الطاقة الحكومية.