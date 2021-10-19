السعودية تعلن قائمة العطاءات المرشحة للمرحلة الثالثة من مشروعات الطاقة المتجددة

أعلنت وزارة الطاقة، القائمة المرشحة للعطاءات المستلمة من المطورين المشاركين في المرحلة الثالثة من مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، حيث تتكون هذه المرحلة من أربعة مشروعات توليد مستقل (IPP) للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 1200 ميغاواط مقسمة إلى فئتين.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الفئة (أ) تتكون من مشروع وادي الدواسر بسعة 120 ميغاواط ومشروع ليلى بسعة 80 ميغاواط، والفئة (ب) تتكون من مشروع الرس بسعة 700 ميغاواط ومشروع سعد بسعة 300 ميغاواط.

وبينت الوزارة إنه تم إصدار كراسة طلب تقديم العروض (RFP) لمشروعي الفئة (ب) في تاريخ 8 أبريل 2020 ولمشروعي الفئة (أ) في تاريخ 22 أبريل 2020، وقد تم تقديم ثلاثة عطاءات لكل مشروع من المشروعات الأربعة خلال الربع الثاني من عام 2021.

وأشارت الوزارة إلى أن نتيجة العطاءات المقدمة قد خضعت لعملية فحص وتقييم، وفقاً لمتطلبات كراسة طلب تقديم العروض، للتأكد من توافقها مع شروط الكراسة، كما ستخضع هذه العطاءات لاحقاً للإجراءات المطلوبة لتحقيق متطلبات الإغلاق التجاري والمالي.

وأضافت أن جميع المشروعات الأربعة يستلزم عليها أن تتوافق مع متطلبات المحتوى المحلي بناءً على الآليات التي حددتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والتي تسعى لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات والخدمات في الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن العطاءات الفائزة ستوقع اتفاقيات شراء الطاقة لمدة 25 سنة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.