” #أرامكو” تزف البشرى.. طرح أسهم شركة جديدة للاكتتاب العام

تدري شركة “أرامكو السعودية”، إمكانية بيع حصة من أسهم شركتها لتجارة الوقود والزيوت بالتجزئة وطرحها للاكتتاب العام، حسبما ذكرت “قناة الإخبارية” نقلا عن مصادر لها.

وقالت المصادر لبرنامج “الغوار”، إن القرار لم يتخذ حتى الآن ولا يزال في طور النقاش، وقد تصرف الشركة النظر عنه.

وكانت “أرامكو السعودية” أعلنت في ديسمبر 2018 تأسيس شركة “أرامكو السعودية للتجزئة”، كشركة تابعة مملوكة لها بالكامل، بهدف إنشاء سلسلة محطات لبيع منتجات الوقود المكررة للمستهلكين، وستكون الشركة الجديدة “ريتلكو” مسؤولة عن جميع أنشطة بيع الوقود بالتجزئة في المملكة.

ووقعت الشركة في فبراير 2019، اتفاقية مع شركة “توتال” الفرنسية لمشروع مشترك -بنسبة 50% لكل منهما- للدخول في سوق بيع الوقود بالتجزئة في المملكة.