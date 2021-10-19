بينهم 33 جندياً.. #أردوغان يأمر باعتقال 158 تركياً للاشتباه في علاقتهم بـ”غولن”

ذكرت وكالة الأنباء التركية اليوم الثلاثاء أن الادعاء في تركيا أمر باعتقال 158 مشتبهاً بينهم 33 جندياً في الخدمة في عملية تستهدف مشتبهين بصلتهم برجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بمحاولة انقلاب في 2016.

وأعلنت الوكالة القبض على 97 شخصاً حتى الآن. ومن بين المطلوبين 110 من طلاب الكليات العسكرية الذين فصلوا في أعقاب محاولة الانقلاب، و48 من أفراد الجيش العاملين والسابقين.

واعتقلت تركيا منذ الانقلاب الفاشل نحو 80 ألفاً على ذمة المحاكمة وأقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 150 ألف موظف حكومي مدني وعسكري وطردت أكثر من 20 ألفا من الجيش.