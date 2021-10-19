دعا القراء إلى “ذكر الله”.. قرصان يخترق موقع #ترامب

تعرض موقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للاختراق لفترة وجيزة من قرصان تركي، دعا القراء إلى “ذكر الله”.

وعزت صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” إلى تركي اختراق موقع ترامب على الإنترنت ونشر الرسالة الإسلامية يوم الإثنين.

وكتبت الرسالة بالتركية ويمكن ترجمتها بـ “لا تكن مثل الذين نسوا الله، فأنساهم الله أنفسهم، وضلوا الطريق حقاً”.

وعاد موقع “سيف أمريكا بي إيه سي” إلى طبيعته في وقت متأخر من صباح الاثنين.