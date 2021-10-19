إصابات #كورونا العالمية ترتفع لأكثر من 241.9 مليون

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، كوفيد_19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 241 مليوناً و915 ألفا و631 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و921 آلاف و308 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 219 مليونا و250 ألفا و578 حالة.

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية 7446 إصابة جديدة بفيروس كورونا, و183 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي الإصابات بلغ 21 مليونًا و651910 إصابات منذ بدء الجائحة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 603465 وفاة.

سجلت كوريا الجنوبية 1073 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا, ووفاة 21 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالوباء بلغ 344 ألفا و 518 حالة , فيما وصل إجمالي الوفيات 2689 وفاة .

سجلت كوريا الجنوبية 1073 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا, ووفاة 21 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالوباء بلغ 344 ألفا و 518 حالة , فيما وصل إجمالي الوفيات 2689 وفاة .