العراق: إيران تفشل في حشد القوى الشيعية

فشل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قاآني، في عقد جمع القوى العراقية الشيعية، لمنع تصادم شيعي شيعي، بعد الانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن خسارة قاسية للفصائل المتحالفة مع إيران.

وقالت مصادر بحسب مانشرت صحيفة الجريدة الكويتية، إن مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات، رفض المشاركة في اجتماع لإحياء التحالف الشيعي الواسع، إلى جانب قادة فصائل محسوبة على طهران أيضاً.

وأشار المصدر إلى أن من أسباب خروج قادة فصائل من عباءة قاآني، قدرتهم على الحصول على التمويلات اللازمة، بعيداً عن فيلق القدس الذي يُعاني لدعم هذه المجموعات، التي بدأت في التمرد على توجيهات طهران.