إحباط تهريب أكثر من طن حشيش و66 طنًا من القات في 3 مناطق #عاجل

صرّح العقيد مسفر القريني، المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات؛ فقد تمكّنت الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران، من إحباط محاولات تهريب كميات من الحشيش المخدر والقات.

وأضاف العقيد “القريني”، في بيان، أن الكميات بلغت “طن و276 كيلوجراماً من الحشيش المخدر و66 طنًا و464 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر”.

وأوضح أنه تم “القبض على المتورطين في ذلك البالغ عددهم 150 متهمًا، منهم 47 مواطنًا، و103 متهمين من مخالفي نظام أمن الحدود بينهم 89 من الجنسية الإثيوبية، و10 من الجنسية اليمنية، و3 من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد من الجنسية الإرتيرية”.

وأوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.