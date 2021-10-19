يرى بالعين المجردة.. نجم “الشعرى” يتلألأ بألوان قوس قزح غدا

قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه “يرصد في الساعات قبل الفجر يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 وخلال الأيام المقبلة ألمع نجم في سماء الأرض، والمسمى بـ الشعرى”.

وأوضح “أبو زاهرة”، في بيان، أن “الشعري” يتلألأ بعدة ألوان مرئية بالعين المجردة بكل سهولة فهذا النجم يظهر سحره وجماله كل عام في فصل الخريف بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأضاف أن “هذا النجم يشرق في ساعات ما بعد منتصف الليل فوق الأفق الجنوبي الشرقي ويعثر عليه جنوبا قبل ضوء الفجر، ويمكن ملاحظة أن نجوم حزام الجبار الثلاثة تشير لموقع نجم الشعري”.

ونظرا لأن غلاف المملكة الجوي يسبب تلك الألوان، ونظرا لأن نجم الشعرى هو النجم الوحيد المرئي منخفضا في السماء حاليا، فإن وميض ألوانه واضح جدا، ويمكن أن يرى بالعين.