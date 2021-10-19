حدث في مصر.. لص يسرق صحفي على مرأى من الملايين

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم (الثلاثاء)، واقعة طريفة، تمثلت في سرقة شخص لهاتف أحد الصحفيين خلال بثه تقريرا مباشرا على الهواء، ليترك الكاميرا مفتوحة ليظهر بوجهه أمام متابعي الصحيفة.

وحدثت الواقعة أثناء قيام الصحفي، الذي يعمل بموقع اليوم السابع، بتقديم تغطية حية عبر الهاتف للزلزال الذي ضرب دول شرقي المتوسط اليوم.

وظهر اللص، في الفيديو، وهو يقود دراجة نارية، ويدخن سيجارة، وينظر لكاميرا الموبايل من وقت لآخر، دون أن ينتبه لأن البث المباشر يعمل.

وواجهت مصر اليوم، للمرة الثانية خلال أسبوع، زلزالا بقوة 6.4 درجة بمقياس ريختر، وبعمق 31.56 كيلومترا استمر من 4 إلى 10 ثواني.