إقفال طرح شهر أكتوبر 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلي بـ (8.500) مليارات ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أكتوبر 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.500 مليارات ريال سعودي .

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.905 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثانية 4.595 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م، التي أعلن عنها المركز بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa والتي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة، لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.