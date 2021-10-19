وزير الرياضة يهنئ نادي الهلال بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا #الهلال_النصر_دوري_ابطال_اسيا

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية التهنئة لنادي الهلال “إدارةً ولاعبين وأجهزةً فنية وإدارية”، بمناسبة تأهل الفريق إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021م، بعد فوزه على نظيره النصر بنتيجة 2-1, في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب “مرسول بارك” ضمن الدور نصف النهائي من البطولة، والتي تستضيف المملكة أدوارها النهائية في العاصمة الرياض.

وقال سمو وزير الرياضة في تصريح صحفي: “أبارك لفريق الهلال هذا التأهل، وحظًا أوفر بإذن الله للنصر في البطولات المقبلة، وقدم لاعبو الفريقين اليوم مستوى وأداء مميزاً اتسم بالروح العالية طوال مجريات اللقاء، وأثمر عن وجود ممثل سعودي في نهائي البطولة القارية ولله الحمد”.

وأضاف الأمير عبدالعزيز الفيصل” استمتعت الجماهير السعودية خاصة والآسيوية عامة اليوم بمباراة عكست تطور كرتنا السعودية وتميزها على مستوى القارة، وأثبتت حجم التطور الذي تعيشه كرة القدم بالمملكة في الوقت الراهن، في ظل ما يحظى به القطاع الرياضي في وطننا الغالي من دعم غير مسبوق من قبل قيادتنا الرشيدة –حفظها الله -“.

واختتم سموه تصريحه قائلاً: “كل الأمنيات والتوفيق لممثلنا الهلال في المباراة النهائية بإذن الله، وتحقيق لقب هذه البطولة القارية لتضاف إلى الألقاب والإنجازات التي حققتها الرياضة السعودية في الآونة الأخيرة”.