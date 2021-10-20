عاجل.. إقامة الدور الأخير لتصفيات كأس آسيا بنظام مجموعة من دور واحد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، سيقام بنظام مجموعة من دور واحد، بدلاً من النظام المفترض بإقامة مباريات ذهاب وإياب، وستقام في أماكن مجمعة بسبب جائحة كوفيد-19.

ومن المقرر إقامة كأس آسيا في الصين في الفترة من 16 يونيو وحتى 16 يوليو في 2023.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان إن اللجنة التنفيذية بالاتحاد اتخذت هذا القرار بعدما أخذت في الاعتبار التحديات المتعلقة بكوفيد-19 مع وضع الأولوية لسلامة كل عناصر اللعبة.

وأكد الاتحاد القاري أن مباريات الدور الأخير من التصفيات ستقام في 8 و11 و14 من يونيو من العام المقبل، وسينتظر الاتحاد طلبات المدن لاستضافة هذه المباريات.

وستقام كأس آسيا 2023 بمشاركة 24 منتخباً، وستحاول قطر الدفاع عن اللقب، بعدما توجت بنسخة 2019 في الإمارات.