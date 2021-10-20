الفيفا للاتحادات الوطنية: كأس العالم سيكون كل عامين بداية من 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) رسميًا رغبته في تنظيم كأس العالم كل عامين، حيث أرسل إلى الاتحادات المحلية الأعضاء مقترحًا بالجدول الجديد للبطولات يتضمن تنفيذ ذلك الاقتراح بداية من عام 2026.

وقال الفيفا إن هذا الاقتراح يتضمن تقليص فترة انضمام اللاعبين من أنديتهم إلى المنتخبات من 50 يومًا في العام إلى حوالي 30 يومًا، وذلك مع إجراء تعديلات على جدول البطولات في الموسم.

وتُظهر وثيقة جديدة أن هذا الاقتراح الجديد سيكون للبطولات المؤهلة للمسابقات الدولية 7 مباريات كحد أقصى، وبالتالي تقليل فترات التوقف الدولية لخوض المنتخبات للمباريات لتقتصر على اثنتين كحد أقصى، واحدة ستقام في شهر تشرين الأول، وأخرى في.

وفي هذا الاقتراح المبدئي، يحاول الفيفا أيضًا حل بعض الأسباب الرئيسة لشكاوى اللاعبين والأندية، مثل إرهاق اللاعبين، ولهذا الغرض يقدم الفيفا حسابات للمسافات المقطوعة، ورحلات اللاعبين، من خلال إعطاء عدة أمثلة، إحداها حالة الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الآن.