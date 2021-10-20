نصائح مهمة من #سعود_الطبية لتجنب هشاشة العظام

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم العظام بأن مرض هشاشة العظام سببها هو نقص أو عدم قدرة الخلايا العظمية على البناء وزيادة معدل هدم الخلايا العظمية، وبالتالي تؤثر سلبيًا على العظام وقد تؤدي إلى هوانها وزيادة قابليتها للكسر.

وأوضح استشاري ورئيس قسم العظام بالمدينة د.سعد السرور بأن أغلب المصابين بهشاشة العظام لا تظهر عليهم أي أعراض أو علامات وقد يظل المرض دون تشخيص لعدة سنوات حتى يتعرض المصاب للكسر، ومن هذا المنطلق التعريفي لهشاشة العظام، يتبادر للأذهان كيفية الحفاظ على صحتها وسلامتها وتقليل خطر الإصابة بهشاشتها.

ونوه د.السرور بأنه لابد من الالتزام بعدد من النصائح الطبية ومنها تناول كميات كافية من الوجبات التي تحتوي على فيتامين “د” و كذلك الكالسيوم بشكل يومي لتزويد الجسم بحاجته لنمو العظام وصحتها وتجنب التدخين والمأكولات التي لا تحتوي على قيم غذائية كافية للجسم والحفاظ على الوزن المثالي لأن كلا الحالتين تزيد من الإصابة بهشاشة العظام.

وأضاف: يتوفر الكالسيوم بكميات كافية في الألبان ومنتجاتها والخضراوات الورقية والحبوب الكاملة والصويا والسردين والسلمون، وبناء على دراسات علمية مثبتة فإن جسم الانسان الطبيعي يحتاج إلى 1000 ملج يوميًا من الكالسيوم في الفترة ما بين 18 إلى 50 عاما، وترتفع حاجة الجسم إلى 1200 ملج عند سن الخمسين للنساء، ويمكن الحصول كذلك على فيتامين “د” عن طريق التعرض إلى أشعة الشمس أو عن طريق المكملات الغذائية أو من خلال الأطعمة الغنية به مثل صفار البيض والسلمون والمشروم والجبن والكبد .

و ختم الدكتور السرور مشددًا بأن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمنع فقد الكثافة العظمية ويحافظ على قوة العظام كالمشي والهرولة وصعود السلم وتمارين حمل الأثقال.