البرلمان_العربي يطالب جميع الأطراف اليمنية بالالتفاف حول المبادرة #السعودية

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي للشرعية اليمنية في حربها التي تخوضها ضد إرهاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشددا على ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة اليمنية وصولًا إلى تسوية شاملة وفق المرجعيات الأساسية المُتفق عليها.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي أجراها رئيس البرلمان العربي مع صاحب المعالي الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، بالقاهرة .

وشدد “العسومي ” على موقف البرلمان العربي الثابت في مؤازرة ودعم وحدة اليمن واستقلاله وسيادته بعيداً عن التدخلات الأجنبية ، مؤكدا أن اليمن هو أحد ركائز الأمن القومي العربي.

وحذر رئيس البرلمان العربي من خطورة استمرار حالة الصمت الدولي تجاه الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ، مطالبا جميع الأطراف اليمنية بالالتفاف حول المبادرة السعودية التي اطلقتها لإنهاء الأزمة اليمنية في شهر مارس الماضي بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشورى اليمني عن تقديره لدعم البرلمان العربي المستمر لليمن، مثمنا مواقف البرلمان العربي بقيادة صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي لدعم وحدة اليمن وسيادته واستقراره ، محذراَ من مخاطر تقسيم اليمن على الأمة العربية.