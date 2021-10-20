إصابات #كورونا حول العالم تتجاوز 242 مليونا

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 242.3 مليون شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 4 ملايين و929 ألف حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء 219 مليونا و691 ألفا و341 حالة.

سجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 12969 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 390 وفاة.

وأشارت الصحة البرازيلية في بيان لها أمس, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد قد بلغ 21 مليونا و664879, فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 603855.

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” ووفاة 43 حالة .

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 320207 من ضمنهم 270193 حالة تم شفاؤها، و 18058 حالة وفاة .

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1266204 إصابات، منها 25205 حالات نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28312، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1212687 حالة.