السعودية: القطاع السياحي يستهدف استقطاب 100 مليون زيارة سنويا بحلول 2030

عقدت غرفة الرياض ممثلة بلجنة السياحة ووزارة السياحة لقاء بحضور و ، وعدد من أعضاء اللجنة والمهتمين بالقطاع.

قال وكيل جذب الاستثمار بوزارة السياحة المهندس محمود عبدالهادي، إن الوزارة وضعت استراتيجيتها بناءً على 3 محاور أهمها تحقيق 100 مليون زيارة سنوياً بحلول 2030 لتكون المملكة في مصاف الخمس دول الأكثر زيارة عالميا، وخلق مليون وظيفة إضافية في قطاع السياحة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أن تمثل السياحة ١٠٪؜ من الناتج المحلي (أي ثاني اكبر قطاع اقتصادي بعد النفط).

وبين عبدالهادي أن وزارة السياحة تهدف إلى تذليل العقبات في القطاع والمشاريع السياحية عن طريق العمل الحكومي التكاملي لزيادة و تحسين المعروض السياحي، وتحديث اللوائح والتنظيمات لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع السياحة وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وكذلك رفع مستوى المعروض السياحي وجودة الخدمات من خلال الأنظمة و التشريعات المناسبة، وكذلك تطبيق أفضل التجارب الدولية في السوق المحلي وتفعيل قنوات التواصل لتسهيل وصول المستثمر إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة.

وأستعرض نايف الراجحي، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة خلال القاء الذي عقدته الغرفة، أهم التغيرات في القطاع السياحي لمواكبة رؤية المملكة 2030 إلى جانب معرفة التسهيلات المقدمة للمستثمرين في القطاع وفقاً للاستثمار الوطني والسياحة.