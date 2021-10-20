السعودية : “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار” سيُتيح فرصاً ومزايا غير مسبوقة للمستثمرين

قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستُحدِث تغييراً جذرياً في المشهد الاستثماري في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيُتيح فرصاً ومزايا غير مسبوقة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الاستثمار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستهدف إبراز السعودية كوجهة استثمارية عالمية رئيسة، وذلك وفقا لما أوردت وكالة “الأنباء السعودية”.

وسيلتقي الفالح خلال الزيارة مجموعة من المسؤولين الأمريكيين لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة والمملكة، كما تستهدف الزيارة تشجيع المستثمرين الأمريكيين على انتهاز الفرص التي يُتيحها التحول الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة، والفرص غير المسبوقة التي باتت متاحةً في العديد من القطاعات الاقتصادية، نتيجةً لإطلاق رؤية المملكة 2030.

وأشار الوزير إلى أن المملكة تسعى إلى أن تواصل الاستثمارات الأمريكية دورها الجوهري في اقتصاد المملكة العربية السعودية، التي تنتقل إلى مرحلة جديدةٍ واعدة من مسيرتها التنموية.

وأضاف أن السعودية تعُد المستثمرين الأمريكيين شركاء لها، متأملا أن يغتنموا الفرص الهائلة التي يتم طرحها في إطار مرحلة التحوّل التي تعيشها.

وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤخرا، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وتُمثّل الاستراتيجية أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030.