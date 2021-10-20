صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن دوريات الأمن من إحباط ترويج (53,792) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر مخبأة في تجاويف سرية داخل مركبة يستقلها (4) مواطنين – رجلان وامرأتان وامرأة من الجنسية اليمنية تحمل هوية زائر، جميعهم في العقد الرابع من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
#شرطة_مكة_المكرمة: إحباط ترويج 53,792 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر
كُتب بواسطة: متابعات-الوئام