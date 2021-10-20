تقرير: « #فيسبوك» تعتزم تغيير اسمها

تعتزم شركة «فيسبوك»، عملاق شركات التواصل الاجتماعي، تغيير اسمها باسم جديد الأسبوع المقبل بما يعكس تركيزها على البناء في العالم الافتراضي، حسبما ذكر موقع «ذا فيرج» أمس (الثلاثاء)، مستشهداً بمصدر على معرفة مباشرة بالأمر.

وقال موقع «ذا فيرج» إن مارك زوكربيرغ رئيس «فيسبوك» التنفيذي يعتزم التحدث عن تغيير الاسم في مؤتمر «كونيكت» السنوي الذي تقيمه الشركة في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، وهناك احتمال للكشف عن المسألة في موعد أقرب، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف الموقع أن إعادة التسمية ستضع تطبيق «فيسبوك» على الأرجح كواحد من منتجات عديدة لشركة أم ستشرف على مجموعات مثل «إنستغرام» و«واتساب» و«أوكيولاس» وغيرها.

وقالت «فيسبوك» إنها «لا تعلق على تكهنات».