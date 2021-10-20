فلكية_جدة : القمر يكتمل بدراً … اليوم

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن القمر لشهر ربيع الأول سيكتمل بدرا اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 وسيزين السماء طوال الليل بالتزامن مع ذروة تساقط شهب الجباريات وهو أول بدر في فصل الخريف.

وأضاف: شكل عام يمكن القول بأن القمر بدراً طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك عند الساعه 05:56 مساءً بتوقيت السعودية (02:56 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال الشهر.

وأوضح المركز أن القمر سيشرق فوق الأفق الشرقي الشمال الشرقي بعد غروب الشمس وسيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالي ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.

وقال إن اللون الوردي أو البرتقالي الذي يمكن أن يظهر به القمر أثناء شروقه بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى اعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربه بلون ضارب للحمرة.

وأشار أنه يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي وسيغرب بألافق الغربي مع شروق شمس الخميس.

وأوضح أن هذا التوقيت من الشهر القمري يعتبر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه “تيخو” اكثر الفوهات اشعاعا.

وأكد أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.