بالتراضي.. نيوكاسل ينفصل عن مدربه بروس

أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان اليوم الأربعاء أن المدرب ستيف بروس ترك منصبه بالتراضي بعد أسبوعين على استحواذ مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي.

وأضاف البيان “يؤكد نيوكاسل يونايتد أن ستيف بروس ترك منصبه بالتراضي. يتقدم النادي بخالص الشكر والامتنان لستيف على جهوده مع النادي ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل”.

وكان بروس قال بعد الاستحواذ السعودي مباشرة إنه سيتفهم تماما قرار الملاك الجدد إذا أرادوا تغييره.

لكن النادي سمح له بقيادة الفريق أمام توتنهام هوتسبير يوم الأحد الماضي ليحتفل بمباراته رقم ألف في مسيرته التدريبية.

وقال بروس في بيان “أشكر كل مسؤولي نيوكاسل يونايتد لمنحي الفرصة لقيادة هذا النادي العظيم”.

وأضاف: “توجه بالشكر للطاقم الفني المعاون واللاعبين والعاملين على جهودهم المخلصة. كانت هناك فترات نجاح وإخفاقات لكنهم بذلوا قصارى جهدهم خاصة في الأوقات الصعبة ويجب أن يفخروا بجهودهم”.

وقال نيوكاسل إن جرايم جونز سيقود الفريق مؤقتا اعتبارا من مواجهة يوم السبت أمام كريستال بالاس.