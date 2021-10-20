بدء محاكمة كريم بنزيما في قضية ابتزاز بفيديو جنسي

شهدت مدينة فرساي الفرنسية اليوم الأربعاء بدء محاكمة كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في قضية محاولة ابتزاز ماتيو فالبوينا زميله السابق في المنتخب الفرنسي، بمقطع فيديو جنسي.

ولم يكن بنزيما حاضرا في المحكمة، وأرجع محاموه السبب في ذلك إلى التزاماته كلاعب محترف.

وشارك بنزيما في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 5-صفر أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، وينتظر مشاركته في مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

ويواجه بنزيما (33 عاما) تهمة التواطؤ في محاولة ابتزاز فالبوينا، الذي تلقى تهديدات في مكالمة هاتفية في حزيران/يونيو 2015 بنشر فيديو جنسي يظهر فيه.

وواجه بنزيما ادعاءات بأنه متورط في “المساعدة والتحريض على محاولة الابتزاز”، وقال ممثلو الادعاء إنه يواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى خمسة أعوام وغرامة قيمتها 75 ألف يورو (88 ألف دولار).

وتشهد القضية أيضا محاكمة أربعة أشخاص أخرين يزعم أنهم متورطون، ويتوقع أن تستمر المحاكمة حتى بعد غد الجمعة.

ونظرا لتورطه في القضية، غاب بنزيما عن بطولة كأس الأمم الأوروبية التي استضافتها فرنسا عام 2016 كما غاب عن كأس العالم التي توجت بها فرنسا في 2018، وعاد إلى المنتخب فقط هذا الصيف.

ورفض دفاع بنزيما تلك الادعاءات وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أمس الثلاثاء أن الدفاع يطالب ببراءة اللاعب.