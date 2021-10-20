تحت شعار «تخيل أكثر».. #السعودية تطلق موسمها الترفيهي الأول بعد الجائحة

تدشن العاصمة السعودية الرياض اليوم (الأربعاء)، موسمها الترفيهي بعد عامين من الغياب الذي فرضه فيروس كورونا «كوفيد 19»، حيث سيفتتح الموسم فعالياته مساء اليوم وسط أكبر مسيرة استعراضية في المملكة، ويأتي موسم الرياض الثاني تحت شعار «تخيل أكثر».

وستتضمن المسيرة الافتتاحية أكثر من 1500 مؤد بأزياء تنكرية، بالإضافة إلى عروض وألعاب نارية وسط وجود الفنان العالمي «بيت بول» الذي سيحيي الحفل، وستُصوّر المسيرة وأحداثها بأكثر من 2760 كاميرا درون.

وأتيحت تذاكر المسيرة الافتتاحية بشكل مجاني، وانتهى الحجز المسبق للحضور خلال الساعتين الأوليين من طرحها، وستُربط تذاكر فعاليات الموسم بتطبيق «توكلنا» الذي بات الهوية التعريفية لكل مواطن ومقيم في السعودية.

يشمل الموسم 14 منطقة مختلفة ومتنوعة تتوزع في أرجاء العاصمة منها حديقة الألعاب وينتر ويندرلاند، ورياض بوليفارد سيتي، ومنطقة المربع وواجهة الرياض، ورياض سفاري، وقرية زمان، وشجرة السلام، وغيرها من المواقع التي تسهم في تنوع برامج الموسم وفعالياته الشاملة لمختلف الجوانب الترفيهية.

وساهمت مضاعفة مساحات المناطق الترفيهية للموسم الحالي في جعل المناطق المتوزعة في أرجاء العاصمة متكاملة لمرتاديها وملبية لمختلف الاهتمامات. فبوليفارد رياض سيتي عبارة عن 4 مسارح و9 استوديوهات عالمية وسينما بـ25 شاشة عرض و500 لعبة إلكترونية، بالإضافة إلى النافورة الراقصة والعديد من المطاعم والمقاهي العالمية.

ويساهم التنوع في خلق فعاليات ترفيهية إلى جذب العديد من المواطنين والسياح العرب والأجانب لخوض تجربة التعرف على العاصمة السعودية والاستمتاع بمختلف الأنشطة المقامة فيها، حيث يأتي موسم الرياض الترفيهي في أجواء معتدلة مائلة إلى البرودة مما يساهم في نجاح المناطق والأنشطة المقامة في الأماكن المفتوحة.

من ناحية أخرى، سيحقق الموسم الترفيهي الأهداف الوطنية التي شملتها رؤية 2030، كرفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

ويضع موسم الرياض الترفيهي العاصمة على خرائط وجهات الترفيه العالمية، حيث يرسخ مكانة الرياض بصفتها واحدة من الوجهات الترفيهية على مستوى العالم.