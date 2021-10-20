الداخلية: إطلاق خدمة تجديد الهوية الوطنية رقميا من أي مكان بالعالم قريبا

كشف مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير بندر بن عبدالله، عن وصول عدد مستخدمي التطبيقات الحكومية إلى أكثر من 24 مليون مستفيد بين مواطن ووافد وزائر، ما يعد رقما مرتفعا على المستوى العالمي.

وأضاف في تصريحات لـ”العربية”، اليوم، عن استحداث خدمات جديدة أبرزها إضافة شريحة إلكترونية لبيانات المواطن مرتبطة بجواز السفر، بالإضافة إلى أنه سيتم إطلاق خدمة تجديد الهوية الوطنية رقميا من أي مكان بالعالم، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح أنه تم إتاحة خدمة تسجيل السمات الحيوية والبصمة الإلكترونية لإصدار التأشيرات الرقمية بمختلف أنواعها دون الاضطرار لحضور مقر السفارات.