الكويت: عودة الحياة الطبيعية “الحذرة”.. وإلغاء الإجراءات الاحترازية للمطعمين

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد عودة الحياة الطبيعية “الحذرة” ودخول الكويت للمرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية وإلغاء الإجراءات الاحترازية للمطعمين.

وقال الخالد خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لمناقشة الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا، “نحن أمام مسؤولية جديدة هي.. الكويت ما بعد الجائحة”.

ومن جانبه أشار وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح إلى فتح الحدود الجوية والبرية للبلاد للسماح بدخول المطعمين فقط.

وأوضح أن من “أسباب النتائج الطيبة.. جهود الذين عملوا في الصفوف الأمامية دون كلل أو ملل”. ولفت إلى أن “تخفيف الاشتراطات دون الرجوع إلى الوراء يعتمد على الوعي المجتمعي ومتابعة تطبيق الاحترازات”.

وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه: تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة تقارب المصلين أثناء إقامة الصلاة في المساجد من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية والمتمثلة بالتطعيم ولبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بكل مصل، وذلك اعتباراً من صلاة يوم الجمعة المقبل.

ونصت القرارات على السماح بعدم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والالتزام بها في كافة الأماكن المغلقة، وكذلك الالتزام بالتباعد في الأماكن التي يتعذر بها لبس الكمامات كالمطاعم والمقاهي، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل.

كما قرر تطبيق ما تبقى من أنشطة المرحلة الخاصة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والسماح بإقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الإجتماعية، على أن يقتصر الحضور لتلك الفعاليات على المطعمين فقط والالتزام بلبس الكمامة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وفيما يتعلق بالطيران، قرر المجلس تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بتطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي وعودة العمل بالمطار بكامل طاقته الاستيعابية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد.

كما قرر المجلس معاودة إصدار تأشيرات دخول البلاد بكافة أنواعها للمطعمين باللقاح المعتمد لدى دولة الكويت، وفق النظم واللوائح المعمول بها قبل إجراءات الحكومة المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بداية من الأحد.